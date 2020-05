Fase 2: Zaia, Immuni esiste? App sparita anche in riunioni con governo’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - L'app di tracciamento Immuni? "Ma esiste? Non ne abbiamo più sentito parlare, nemmeno nelle riunioni ufficiali se ne fa parola, non so nemmeno se sia stato chiarito l’aspetto della privacy, che è il vero tema". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il governatore del Veneto Luca Zaia.

"Il governo ha sottovalutato un aspetto - prosegue Zaia - il cittadino è inquietato, a ragione o a torto, dal tema della privacy e dell’utilizzo dei dati. Il governo doveva tranquillizzare, mentre aver lasciato aperto il dibattito ha creato l'effetto contrario. Ci sono varie realtà, anche sui social, che invitano a non scaricarla. Io non ne ho più sentito parlare, nemmeno nelle riunioni col governo, mentre un app così impattante deve avere una gestione chiara, ogni dubbio va fugato. E' evidente non sia stato fatto nulla in tal senso".