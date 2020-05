Fase 2: Zaia, 'annus horribilis per Venezia, anche Roma promuova turismo’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Per Venezia è stato un annus horribilis, tra incidenti navi da crociera, acqua alta e emergenza Covid sono mesi che non tocca più palla. Per la Biennale so che il presidente Cicutto sta spingendo moltissimo per ripartire, noi siamo pronti per far come e meglio di prima. Noi in Veneto abbiamo una bella macchina del turismo e siamo pronti a ripartire, certo ci aspettiamo anche una bella promozione del turismo a livello centrale". Lo dice il governatore Luca Zaia, in un'intervista all'Adnkronos.

"Le spiagge da me sono già aperte, io ho aperto tutto, siamo la realtà più importante a livello nazionale per il turismo, facciamo 70 milioni di presenze e 18 miliardi di fatturato. Il turismo è la prima industria in Veneto, è essenziale che il motore si rimetta in moto prima possibile", rimarca ancora Zaia.