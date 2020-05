Rifiuti: assessore Lombardia a sindaci, 'nessun rischio su raccolta'

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - "Non c'e' nessun rischio nella raccolta dei rifiuti e nella tenuta del sistema di gestione in Lombardia". L'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, replica ai sindaci del Consorzio dei Comuni dei Navigli sul tema dei rifiuti e della relativa raccolta.

"I sindaci denunciano un'altra questione: sono a rischio i loro bilanci per la possibile riduzione del gettito della Tari. Comprendiamo il tema, ma non bisogna gettare fumo negli occhi dei cittadini. Il problema dei mancati introiti e' reale e sarà cosi' anche per la Regione, che avrà una riduzione del gettito dei propri introiti che derivano da questo settore, a cominciare dall'Ecotassa".

La Regione "avrà come sempre attenzione e massima sensibilità per le istanze che vengono dal territorio, ma questo tema va posto al Governo nazionale e non alla Regione che si trova nelle stesse condizioni dei Comuni".