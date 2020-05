Fase 2: a Milano protesta taxi, Regione 'serve intervento Governo'

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Protesta dei tassisti oggi a Milano con un corteo davanti al Pirellone per chiedere aiuti alla Regione, che risponde con una dichiarazione dell'assessore ai Trasporti, Claudia Maria Terzi. "Servirebbe, per i tassisti come per tante altre categorie in affanno, un intervento su larga scala del Governo. Perché Regione fa già il massimo mettendo in campo bandi per supportare imprese e lavoratori autonomi", afferma l'assessore.

Ad esempio, cita "'Credito adesso' e 'Credito adesso evolution', a cui possono anzi dovrebbero partecipare anche i tassisti. Siamo sensibili - aggiunge - alle difficoltà di una categoria colpita, come tante altre purtroppo, dalla crisi indotta dall'emergenza sanitaria. E siamo disponibili a valutare iniziative in grado di alleviare queste difficoltà. Occorre però dire che al momento i margini dal punto di vista economico sono ridotti o nulli, se la loro unica richiesta è quella di compensare le perdite del settore con fondi regionali".