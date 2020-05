Fase 2: Gelmini, 'dl rilancio appesantimento burocratico senza precedenti'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Serviranno addirittura 98 decreti attuativi per mettere in moto e rendere dunque operativi i 266 articoli del decreto rilancio. Per tante misure si registra un appesantimento burocratico senza precedenti". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

"La cassa integrazione, solo per fare un esempio, verrà ulteriormente rallentata -aggiunge- e molte aziende che hanno già terminato le vecchie 9 settimane non potranno presentare le domanda prima di fine giugno. Risultato? Il pagamento dell’anticipo del 40% non arriverà prima di metà luglio. Ecco a voi la semplificazione in salsa giallorossa…”.