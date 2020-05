Tesmec: finanziamento 10 mln da Intesa Sp con garanzia Sace

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Tesmec ha ottenuto un prestito di 10 milioni di euro erogato da Intesa Sanpaolo con Sace attraverso Garanzia Italia, lo strumento del Decreto “Liquidità” messo in campo per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. Il finanziamento, per il quale Sace ha emesso la garanzia in poche ore, è il primo finalizzato in Lombardia con Intesa Sanpaolo.

Tesmec è a capo di un gruppo leader nel mercato delle infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali.