Fase 2: Conte, 'grazie a Catalfo Rem in due quote, grazie a Bellanova stop sommerso'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "GRazie alla ministra Catalfo abbiamo introdotto il reddito di emergenza, due quote di entità variabile, da 400 a 800, a secondo del nucleo famigliare". Nell'informativa in Aula alla Camera, il premier Giuseppe Conte cita e ringrazia anche la ministra renziana Teresa Bellanova, per la norma volta a far "emergere il lavoro sommerso nell'agricoltura e nel sostegno alle attività familiari". Il presidente del Consiglio, nel suo intervento, rimarca come il sostegno non sia "un obiettivo incompatibile con quello del rilancio".