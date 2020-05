Fase 2: Conte, 'aumentati a 30 giorni congedo genitori settore privato'

Valtiberina

Il blitz dei carabinieri alla diga di Montedoglio: stop a lavori di ricostruzione FOTO

Le foto del blitz dei carabinieri forestali alla diga di Montedoglio, in Valtiberina, invaso che rifornisce di acqua territori della Toscane e dell'Umbria. Per approfondire leggi anche: Blitz a Montedoglio, sequestrata parte crollata Gestione illecita dei rifiuti e falso sono i reati ipotizzati dal pm Angela Masiello. La porzione della diga sotto sequestro è quella del crollo di dieci anni fa per ...