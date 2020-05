Fase 2: Meloni, 'più soldi per monopattino che per disabili, surreale'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Nel dl rilancio "avete messo 120 milioni per il monopattino, 50 sulla disabilità, per voi valgono più i monopattini che i disabili. Smettete di parlare solo con chi vive in via Condotti e frequenta a piazza di Spagna. E' tutto surreale". Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, intervenendo in Aula alla Camera dopo l'informativa del premier, Giuseppe Conte.

Meloni attacca il governo a 360 gradi, gli operatori del turismo "verranno da voi col piattino in mano", attacca criticando le misure nel dl rilancio, "siete fissati col credito d'imposta, ma per avvalersene devi avere un fatturato e ci sono imprese che avranno il fatturato a zero, questo allora è il gioco delle tre carte. Il gioco forse è proprio questo: spendo i soldi ma poi i soldi non arrivano. Col dl liquidità aveva parlato di una potenza di fuoco mai vista, e infatti non l'ha vista nessuno...".