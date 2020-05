Fase 2: Meloni, 'governo nega finanziamento fondo perduto a professionisti'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Il governo nega i finanziamenti a fondo perduto per i professionisti: non bastavano i ritardi per i 600 euro, ora Pd e 5Stelle escludono milioni di lavoratori dall’accesso a un aiuto essenziale per la ripartenza. Ancora una volta la categoria dei professionisti viene messa da parte e penalizzata dalla solita sinistra nemica dell’Italia produttiva. Vergogna". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.