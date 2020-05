Elezioni: Bonelli-Della Vedova, 'forzatura voto a metà settembre'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Riteniamo la data del 13 settembre per il voto amministrativo e regionale una grave forzatura e chi l’ha proposta non si è fatto carico di considerare meccanismi di partecipazione al voto per le liste elettorali che non comporti la raccolta di firme per nessuna delle liste". Lo affermano il segretario di Piú Europa, Benedetto della Vedova, e il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli.