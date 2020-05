Governo: in corso Cdm, confronto anche su data elezioni

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Al via il Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno due decreti legislativi di attuazione di direttive europee e leggi regionali. Ma, stando a fonti di governo, nel corso della riunione dovrebbe essere affrontato anche il tema del ritorno alle urne, per le Regioni in stand-by per via del Covid-19 ma anche per il referendum sul taglio dei parlamentari. Due le date più 'papabili', il 13 settembre ma anche il 20, una data su cui spingerebbe in particolare il M5S. Sul ritorno alle urne serve un ampio confronto, come sottolineato oggi dal premier Giuseppe Conte, che coinvolga anche i governatori delle regioni interessate.