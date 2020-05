Scuola: Toninelli, 'concorso sia selettivo, non solo per titoli'

Roma, 22 mag.(Adnkronos) - "Essere insegnante è quanto di più importante e delicato. Lo dico da padre di due figli. Per diventarlo serve un concorso selettivo, non solo per titoli. Non è il Movimento 5 Stelle a chiederlo, ma la Costituzione". Così su Twitter il senatore del MoVimento 5 Stelle Danilo Toninelli.