Giornalisti: disperso in escursione su monti a Como, morto Stefano Carrer

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Era disperso da due giorni sui monti del lago di Como, Stefano Carrer, giornalista noto per le sue corrispondenze da Tokio per Il Sole 24 ore, il cui corpo senza vita è stato trovato nel pomeriggio dal Soccorso alpino e dai vigili del fuoco con l’ausilio di due elicotteri. Secondo un prima ricostruzione durante un’escursione in una località boschiva tra Piglia e Colonno sarebbe precipitato per alcune decine di metri, finendo in una zona impervia.

Carrer, 59 anni, ex allievo Ifg, l'Istituto per la Formazione al giornalismo di Milano, lavorava nella redazione Esteri del gruppo Il Sole 24 ore dove si occupava principalmente di Asia e Giappone e curava la rubrica 'Pianeta Asia'.

"Stefano aveva una grande passione per il suo lavoro e una grande curiosità per la cultura e per la società del Giappone - dove aveva vissuto per anni come corrispondente del Sole 24 Ore - e più in generale per l’estremo Oriente", ricorda Alessandro Galimberti, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia e collega di Carrer al quotidiano.