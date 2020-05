Fase 2: Fontana, 'dati Lombardia migliorano, non ci sarà bisogno di bloccarci'

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - "I nostri numeri miglioreranno e non ci sarà bisogno di tenerci bloccati, anche per il giro d’affari che c’è. Se così non fosse, posso solo attenermi a quello che dice l’Istituto superiore di sanità". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista a Repubblica, sulla possibilità di spostamenti fra regioni dal prossimo 3 giugno.