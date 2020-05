Falcone: Businarolo, 'difendere memoria e onorare impegno'

'Siamo capaci di dire no', gli artisti siciliani ricordano la strage di Capaci

(Agenzia Vista) Palermo, 23 maggio 2020 'Siamo capaci di dire no', gli artisti siciliani ricordano la strage di Capaci La potenza del ricordo non si ferma di fronte alle ristrettezze legate alla diffusione del covid19 e la Polizia di Stato, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, in occasione del 28°Anniversario delle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, alla moglie Francesca ...