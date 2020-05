Giornalisti: Anzaldi, 'Conte deve scusarsi con cronista Rtl'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "E’ inaccettabile che a una settimana dalla democraticamente pericolosa irrisione di un giornalista, in una conferenza stampa ufficiale a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Conte non abbia ancora trovato il modo per scusarsi. Il cronista di Rtl 102.5 Alberto Ciapparoni non meritava quel trattamento e non merita neppure che ora si faccia finta di niente". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia viva Michele Anzaldi.

"Possibile -aggiunge- che Conte non comprenda la gravità del suo gesto? I partiti della maggioranza non hanno nulla da dire? Mi auguro che la richiesta (o meglio la pretesa) di scuse arrivi presto anche dall’Ordine dei giornalisti, come ha fatto il presidente della Fnsi Giulietti".