Ast: Mise convoca azienda e sindacati per il 28 maggio**

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Il ministero dello Sviluppo economico convoca per il 28 maggio alle 11 i sindacati e l'Ast dopo che Thyssenkrupp, nei giorni scorsi, ha annunciato di essere alla ricerca di un partner o di valutare una vendita dell'Ast di Terni. L'incontro, secondo quanto si legge nella convocazione, si svolgerà in modalità conference call. All'incontro dovrebbero partecipare anche il presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il sindaco di Terni, Leonardo Latini, l'ad di Acciai Speciali Terni, Massimiliano Burelli.