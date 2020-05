Falcone: lenzuolo bianco al Palazzo di giustizia di Agrigento

Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - L'Associazione Nazionale Magistrati - Sottosezione di Agrigento, la Presidenza del Tribunale, La Procura della Repubblica e tutti i Magistrati del circondario "si uniscono nel ricordo e nella commemorazione delle vittime della strage di Capaci, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo ed Antonio Montinaro, nel XXVIII anniversario della sua ricorrenza". "Aderendo all'idea e alla manifestazione palermitana dei “lenzuoli bianchi per non dimenticare”, in questo momento particolare della vita di tutti appare necessaria anche solo una manifestazione silenziosa per celebrare gli uomini e le donne che ci hanno lasciato semplicemente per compiere il proprio lavoro, con coraggio, con determinazione, senza mai distogliere lo sguardo dall'obiettivo, guidati solo dallo spirito di servizio, quello stesso spirito a cui tendono ogni giorno, in questo palazzo e fuori, Magistrati, Forze dell'Ordine, ma anche Medici, Infermieri, personale sanitario e tutti coloro che hanno continuato a lavorare per tutti noi in questi giorni difficili al fine di tutelare la legalità, la sicurezza pubblica e la piena convivenza civile", si legge in una nota.