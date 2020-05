Scuola: Ronzulli, 'riconoscere ruolo precari e organizzare prossimo anno'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Per via dei rischi sanitari di questa emergenza non si sono fatti tornare i bambini a scuola, con conseguenze sia in termini di perdita di competenze e socialità che per quanto riguarda i tantissimi genitori che si sono dovuti arrangiare da soli non sapendo a chi lasciare i figli. Inoltre, l’annoso problema della conciliazione dei tempi lavoro-famiglia di tantissime donne si è amplificato all'ennesima potenza, ma il governo litiga sull’eventualità di organizzare un concorso straordinario con migliaia di persone, oltretutto dimenticando che parliamo di insegnanti precari che lavorano già da anni nelle scuole e devono solamente essere stabilizzati". Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.

"La maggioranza rinsavisca -aggiunge- e invece di continuare a perdere tempo prezioso, che sarebbe meglio destinare all’organizzazione del nuovo anno scolastico in totale sicurezza, riconosca il giusto merito a questi docenti rimasti troppo a lungo precari”.