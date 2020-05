Scuola: Azzolina, 'al lavoro per tornare a settembre in presenza e in sicurezza'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Condivido la necessità di quanti chiedono di tornare tra i banchi a settembre. È una priorità per il governo. Come già detto più volte siamo al lavoro insieme al Cts per la ripresa delle lezioni in presenza e in sicurezza a settembre". Lo scrive su twitter la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina.