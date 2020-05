Fase 2: Mazzanti (ct azzurre pallavolo), 'ci mancherà contatto con appassionati sport'

Emergenza a movida

Arezzo, dall'aperitivo alla serata: le foto. Poi sono dovuti intervenire gli agenti

Dall'aperitivo alla movida serale, l'illusione di un sabato sera da vivere in modo normale. Tanta gente ad Arezzo con la voglia di ritrovarsi in una serata tiepida pre estiva. Ma la situazione con il passare delle ore è diventata ingestibile e Polizia municipale e Questura sono dovuti intervenire per far defluire la gente dalle piazze, soprattutto San Francesco, troppo piene. Assembramenti e ...