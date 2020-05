Fase 2: Gallera, 'cittadini Sud stanno tornando a farsi curare in ospedali lombardi'

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - "Dà fastidio che ci sia una regione che ha un modello originale che vede il pubblico e il privato collaborare in maniera virtuosa ed essere una grande eccellenza. Nonostante gli attacchi, i cittadini della Campania, della Puglia stanno tornando, stanno prenotando nei nostri ospedali per venire a farsi curare qui. Questo dà molto fastidio, qualcuno vuole smontare questo modello e utilizza questo momento". Così Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare replica a chi gli chiede perché è tra i bersagli principali delle critiche sulla gestione dell'emergenza coronavirus.

Nei suoi confronti è stata chiesta anche una mozione di sfiducia (respinta, ndr). "A me sembra molto triste che si usino le emergenze sanitarie, che qui ci sono state in maniera molto più acuta e drammatica rispetto ad altrove, per provare a scalzare chi in maniera democratica è stato eletto a governare in questa regione. Noi andiamo avanti a lavorare", conclude Gallera ospite di 'Mattino Cinque'.