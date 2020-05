Migranti: Gatti (Open Arms), 'con escamotage si fermano navi umanitarie e si bloccano i soccorsi' (2)

(Adnkronos) - "Cambiano i governi, ma non cambiano le modalità - prosegue Gatti - è grave che ancora una volta si colpiscano i soccorritori e non si abbia come priorità il rispetto delle Convenzioni Internazionali". Tra ieri e l'altro ieri, gli Ispettori della Guardia costiera hanno sottoposto la nave Alan Kurdi, ormeggiata a Palermo, ad un’ispezione per che ha evidenziato "diverse irregolarità di natura tecnica e operativa tali da compromettere non solo la sicurezza degli equipaggi ma anche delle persone che sono state e che potrebbero essere recuperate a bordo". Da qui il fermo "fino alla rettifica delle irregolarità rilevate". Fermo amministrativo anche per la nave spagnola Aita Mari dopo che un’ispezione della Guardia costiera ha riscontrato diverse irregolarità a bordo. Anche questa nave è ormeggiata al porto di Palermo.

La Alan Kurdi era attraccata nei giorni scorsi dopo il periodo di quarantena a seguito del trasferimento sulla nave Raffaele Rubattino dei migranti presenti a bordo.