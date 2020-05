Pubblicità: Dal Sasso (Nielsen), 'calo 2020 a doppia cifra ma non fino a -20%'

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - “Credo che sull'intero anno vedremo un calo sicuramente a doppia cifra ma non con un 2 davanti. Non credo che arriveremo a quelle cifre”. Lo ha detto Alberto Dal Sasso, Ais managing director di Nielsen, nel corso di un webinar sugli investimenti pubblicitari che nel primo trimestre dell’anno. “Aprile sarà peggiore di marzo, ma ci sono piccoli segnali di uscita dalla crisi”, ha continuato Dal Sasso. La prima parte dell'anno, ha aggiunto, “sarà ancora in negativo, ma credo che nella seconda parte si potrà cominciare a vedere un'uscita”.

Quella innescata dall'emergenza coronavirus "è una crisi assolutamente anomala che ci ha colti tutti impreparati proprio per le dinamiche che ha comportato da un giorno all'altro. E quindi le aziende e le agenzie hanno dovuto cambiare il modo di lavorare in maniera inaspettata e importante. La ripresa ci sarà, sicuramente sarà lenta e difficilmente sarà a V, noi pensiamo a una ripresa a U", ha spiegato.