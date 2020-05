Cremona: picchia figliastra che rifiuta di sposare l'uomo scelto per lei, arrestato (2)

(Adnkronos) - Pesanti le diagnosi: la moglie è stata giudicata guaribile in 30 giorni, la figliastra in 40 giorni "per le percosse e le fratture varie riportate al volto", spiegano i militari intervenuti.

Dalle prime informazioni ricevute dalle vittime sembrerebbe "l'unico episodio di violenza fisica", arrivato "al culmine di continui litigi iniziati da circa un anno a causa del fatto che la figliastra non sarebbe intenzionata a sposare l’uomo scelto per lei dal patrigno". Per l'arrestato si sono aperte le porte della casa circondariale di Cremona.