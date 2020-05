Fase 2: Valente (Pd), 'De Magistris irresponsabile, cittadini siate saggi'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - “Oggi il sindaco De Magistris non ci risparmia l’ennesima intervista irresponsabile. Di fronte al caso del lungomare napoletano bloccato fino alle 4:00 di mattina, con traffico e assembramenti anche senza mascherina, il primo cittadino di Napoli che fa? Finge che il pericolo non esista e invoca il suo potere di sindaco per aprire h24 la città. Sappia che si sta assumendo una gravissima responsabilità”. Lo scrive su Fb la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio, eletta a Napoli.

“È solo l’ultimo atto di un sindaco – prosegue Valente - che ha trasformato la nostra città in un luogo senza regole, dove tutto è possibile: tavolini e mercatini abusivi, attività disparate e senza controllo, illegalità. In tempi di Coronavirus, tuttavia, non si scherza. Abbiamo evitato il peggio nella Fase 1 e siamo approdati alla Fase 2 della ripartenza. Non possiamo vanificare gli sforzi. Ai napoletani dico: in attesa di una liberazione da questa inadatta consiliatura, siate più prudenti e saggi del vostro sindaco, riprendete a uscire ma evitando pericolosi assembramenti, indossate le mascherine. Tutti abbiamo voglia di ricominciare, ma occorre usare la testa”.