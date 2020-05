Fase 2: Cottarelli, 'rischio da sussidi e deficit, sparisce incentivo a efficienza'

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - Uno dei rischi di questo momento storico, con l'avvio della Fase 2, è "abituarci a questi deficit pubblici e ai sussidi per sempre". Lo sostiene Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica, durante un webinar organizzato dall'Istituto Bruno Leoni.

Intanto, argomenta, Cottarelli, "c'è un problema di tipo macroeconomico sulla tenuta dei conti pubblici", poi, "se non c'è più il vincolo di bilancio e se le famiglie e le imprese si abituano ad avere sussidi da parte dello Stato sparisce ogni incentivo all'efficienza economica". Ovvero, "perché devo andare a lavorare se lo Stato mi dà sussidi? Perché l'impresa deve fare efficienza se le perdite vengono ripianate?".

Secondo Cottarelli, oggi serve farlo, "serve sostenere chi è in difficoltà. Ma il sistema che si abitua a un deficit nell'ordine del 10% è un sistema che poi non ha incentivi per essere efficiente e non risolve il problema della mancanza di crescita in Italia".