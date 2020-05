Aspi: Meloni, 'ricatto Autostrade intollerabile, concessione da revocare'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Penso che il ricatto di Autostrade sia intollerabile, che la concessione vada revocata, perchè sono concessioni che non stanno nè in cielo nè in terra". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite della puntata di 'Quarta Repubblica' in onda questa sera.

"Nel merito della concessione -ha spiegato- nel nostro ordinamento se c'è un contratto tra due contraenti che prevede che uno dei due nel caso non dovesse adempiere alle sue responsabilità non ne ha alcun tipo di sanzione, è un contratto nullo, ma è esattamente il contratto delle concessioni autostradali. E' previsto che i concessionari debbano fare degli investimenti, debbano fare determinate cose, ma se non accade la concessione non può essere revocata, se non accade non hai sanzioni".