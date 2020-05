Fase 2: Meloni, 'monopattino per chi abita a via Condotti e lavora a piazza di Spagna'**

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Il bonus monopattino dimostra che queste norme sono scritte da gente che abita nella city londinese, perchè noi abbiamo a capo della Task force Colao che vive a Londra e mi deve dire come riapro a San Basilio. A Roma ci sono 800mila persone che abitano fuori del raccordo anulare, come ci vanno lavorare con il monopattino? Sono norme scritte da gente che abita a via Condotti e lavora a Piazza di Spagna. Almeno mettici il motorino che dal raccordo anulare al centro ci arrivo con il motorino. E poi i motorini li fanno anche le aziende italiane, i monopattini solo quelle cinesi". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Quarta Repubblica'.