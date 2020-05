Fase 2: Senatori Fi, 'governo dimentica scuole paritarie'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "È ufficiale, il governo non intende farsi carico delle scuole paritarie". Lo dichiarano i componenti di Forza Italia-Udc della commissione Istruzione di palazzo Madama, Andrea Cangini, Giuseppe Moles, Francesco Giro, Francesca Alderisi, Alessandra Gallone e Paola Binetti.

"Animati da un cinismo senza eguali, i partiti della maggioranza in generale ed Italia viva in particolare, le cui promesse da marinaio sono ormai note a tutti, calpestano i diritti di quasi 900 mila studenti delle scuole paritarie e delle loro famiglie, contribuendo così -lamentano gli esponenti di Fi- a mettere in crisi il settore e a creare le condizioni per il prevedibile collasso delle scuole statali che dovranno assorbire una quota consistente di studenti delle paritarie con i relativi costi"i.