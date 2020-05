Volkswagen, Altroconsumo: "Bene Corte tedesca, risarcire 75mila consumatori italiani"

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Questa decisione segna un momento storico, una nuova dimostrazione indiscutibile del diritto di risarcimento nello scandalo Dieselgate e chiarisce l’ammontare del danno subito dai consumatori". E' quanto dichiara Ivo Tarantino, Head of Public Affairs & Media Relations di Altroconsumo a proposito della sentenza della Corte federale di Giustizia tedesca sul fatto che in linea di principio Volkswagen deve pagare i danni ai proprietari di auto diesel colpiti dallo scandalo delle emissioni.

"La sentenza tedesca costituisce un precedente importante per i consumatori di tutta Europa. - afferma Tarantino - A 5 anni dall’esplosione dello scandalo e 3 dall’inizio della class action promossa da Altroconsumo in Italia, riteniamo che Volkswagen non possa più venire meno alle sue responsabilità: basta con i rinvii, è ora di risarcire gli oltre 75 mila consumatori italiani che si sono uniti alla nostra battaglia e pretendono giustizia".