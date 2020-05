Coronavirus: Ocse, in 1° trimestre pil Italia -4,7%, Francia -5,8% pesa lockdown

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Tra i principali paesi del G7, il pil ha registrato "un calo significativo" in Francia e in Italia a causa delle misure di lockdown imposte per far fronte all'emergenza coronavirus: in Francia il pil nel primo trimestre dell'anno ha registrato un calo del 5,8% contro -0,1% nel trimestre precedente mentre in Italia ha registrato una contrazione del 4,7% rispetto a -0,3% nel trimestre precedente. Lo rende noto l'Ocse in un comunicato.