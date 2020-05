Open arms: Salvini, 'vedremo Aula, non preoccupato, fatto mio dovere'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Oggi la Giunta del Senato ha detto Salvini ha fatto il suo dovere. Adesso la parola passa all'Aula, dove la maggioranza è in mano ai Gruppi Pd-Cinquestelle. Vedremo, non ero preoccupato stamattina, non sarò preoccupato tra qualche giorno quando si voterà in Aula, perchè so che ho fatto il mio dovere". Lo ha affermato in una diretta Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini.