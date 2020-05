Fase 2: Anzaldi (Iv), 'Conte chiarisca se annuncio Boccia a Tg1 concordato'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Il ministro Boccia sulla 'Stampa' sostiene non soltanto che Palazzo Chigi fosse stato tenuto informato sul bando degli 'assistenti civici', ed è difficile immaginare il contrario, ma che addirittura proprio con la presidenza del Consiglio fossero state concordate le 'modalità di comunicazione' dell’annuncio, ovvero l’intervista in diretta al Tg1 delle 20 di domenica con tanto di pettorine blu da mostrare ai milioni di telespettatori. E’ vero? Il presidente del Consiglio Conte e il suo portavoce Casalino hanno concordato con Boccia l’intervista al Tg1? E’ doveroso che venga fatta chiarezza". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

"Sarebbe peraltro la conferma che ancora una volta - prosegue Anzaldi - la smania di annunci da tg, l’annuncite per dare titoli ai giornali del giorno dopo, avrebbe avuto la preminenza su tutto, tanto da creare cortocircuiti, boomerang e danni al governo, come già accaduto in questi mesi con i 'messaggi a reti unificate' che illustravano decreti che ancora non c’erano. A Palazzo Chigi sembra che vivano in una campagna elettorale permanente anche in un momento così delicato in piena pandemia, non hanno ancora capito che se i cittadini non vedono provvedimenti concreti, soldi, investimenti e posti di lavoro si rischia la rivolta sociale", conclude l'esponente del partito renziano.