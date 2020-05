Mafia: arresti Palermo, boss organizzavano lista civica per le amministrative Misilmeri

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) - Avevano pensato a una vera e propria lista civica in vista delle amministrative di Misilmeri (Palermo) del 2020 "senza partito", come emerge dalle intercettazioni. Una lista con "i cristiani giusti", con la gente giusta. E' quanto emerge dall'operazione antimafia condotta dai Carabinieri di Palermo che all'alba di oggi hanno arrestato otto persone, ritenute vicine ai clan di Misilmeri e Belmonte Mezzagno. Come spiega il Comandante provinciale dei Carabinieri, generale Arturo Guarino, all'Adnkronos, avere una lista civica con candidati propri ed eventualmente degli eletti "avrebbe potuto influenzare le scelte dell'amministrazione".

Insomma, i boss volevano creare una propria lista per potere trarre i propri vantaggi. Niente più appoggi a questo o quel politico, ma i propri candidati.