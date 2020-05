Elezioni: Toti, 'spostare voto è furto democrazia, intervenga Mattarella'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Trovo vergognoso vedere i partiti in Parlamento litigare per spostare la data del voto quando gli fa più comodo. Magari sperando nel ritorno del Covid per non votare mai. I governatori e i sindaci vogliono essere scelti dai cittadini, non nominati come i parlamentari. Intervenga Mattarella perché è un furto di democrazia”. Lo scrive su Twitter il presidente della Liguria, Giovanni Toti.