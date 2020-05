Milano: arcivescovo Delpini visita mercato agroalimentare

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha visitato questa mattina il mercato agroalimentare di Milano, e incontrato grossisti, produttori agricoli e operatori del mercato, ringraziando tutte le persone che hanno permesso il funzionamento del Mercato più importante della città. Dal 24 febbraio scorso, data del primo provvedimento sanitario il Mercato ha operato quotidianamente con 76 giorni di apertura su 90 e con una media giornaliera di presenze di circa 4mila persone tra grossisti agroalimentari, acquirenti, operatori di mercato e trasportatori. Un totale di oltre 300mila presenze in 13 settimane.

"È questa l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questo periodo sospeso hanno svolto la loro attività, per garantire continuità alla città e ai cittadini", ha detto Delpini. "Voi avete diritto alla fierezza per il lavoro che fate. La Chiesa vi accompagna con stima e benedizione".

La gente del Mercato si è distinta in queste settimane anche per aver partecipato al progetto Milano Aiuta del Comune di Milano. Alla visita di questa mattina erano presenti anche il Vicesindaco Anna Scavuzzo, il Direttore Generale Christian Malangone e l’Assessore ai servizi sociali Gabriele Rabaiotti per incontrare tutte le Onlus e i volontari che in queste settimane di emergenza hanno dedicato il loro tempo a confezionare e consegnare i kit alimentari a oltre 4.900 famiglie bisognose, pari a oltre 16.000 persone, con una media di 5 tonnellate al giorno di prodotti freschi spediti dal Mercato Agroalimentare agli hub di smistamento.