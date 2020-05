Fase 2: Sala a Solinas, 'non andrei in vacanza dove chiedono test, sbagliato discriminare'**

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - Duro botta e risposta tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente della Sardegna, Christian Solinas a proposito delle vacanze al mare con il test sierologico obbligatorio. "Illustre Presidente Solinas, rispondo con educazione a quanto da lei affermato. Ho parlato a titolo personale, ma non tiro proprio indietro la mano: io non andrei in vacanza laddove fosse richiesto un test di negatività al virus", dice il sindaco, ribadendo il concetto già espresso questa mattina in un post, subito dopo che il governatore sardo gli aveva detto di "usare la decenza del silenzio".

E ancora, argomenta il sindaco, "A parte il fatto che non è così semplice disporre di questi test, penso sia sbagliato discriminare gli italiani per regioni di appartenenza. Milano e la Lombardia saranno sempre terre di libertà e di accoglienza. Ci aspettiamo lo stesso dal resto del Paese".