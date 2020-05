Ue: Patuanelli, 'non ci sia dumping fiscale, serve battaglia europea'

Coronavirus, aumentano contagi e vittime: + 584 nuovi positivi

Milano, 27 mag. (askanews) - Aumentano contagi e vittime. Secondo il bollettino sull'andamento dell'epidemia della Protezione civile ci sono 584 positivi e 117 vittime in più rispetto a ieri, di cui la metà, 58, solo in Lombardia. Anche il numero dei nuovi positivi è in netto aumento soprattutto a causa dei numeri lombardi, ma c'è da dare una precisazione: fra i 384 nuovi positivi segnalati in ...