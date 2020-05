Coronavirus: Confedilizia, 'superbonus del 110% bazooka se durerà almeno fino al 2022'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Il #Superbonus del 110% sarà davvero un bazooka se durerà almeno fino a tutto il 2022; verrà consentito per tutte le cosiddette seconde case; sarà reso semplice, chiaro e privo di rischi, sia per i proprietari sia per i professionisti. Ne parleremo venerdì in Parlamento". Così in una nota Confedilizia.