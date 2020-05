2 giugno: Fontana a Mattarella, 'grazie per segno di attenzione a Lombardia'

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - Attilio Fontana sarà a Codogno insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 2 giugno. "Questa mattina - spiega il governatore della Lombardia - ho ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la quale mi ha comunicato che il 2 giugno verra' a Codogno per incontrare la comunita' della città simbolo della pandemia che ha investito soprattutto la Lombardia. L'ho ringraziato per la decisione e per l'invito a essere al suo fianco in quella occasione. Un segno d'attenzione verso la nostra terra e verso tutti i lombardi particolarmente importante e davvero molto gradito".