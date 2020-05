Fase 2: domani a Milano riapre Palazzo Reale, prenotazione obbligatoria

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - A Milano da domani Palazzo Reale riapre al pubblico, con nuovi giorni e orari, e nuove modalità di accesso volte a tutelare la sicurezza dei visitatori e del personale.

Le mostre riaprono il giovedì dalle 11 alle 22.30, venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 19.30, con l'ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Il Palazzo sarà aperto anche il 2 giugno e il 15 agosto dalle 11 alle 19.30. Lunedì, martedì, mercoledì le mostre resteranno chiuse.

"La prenotazione, anche per le mostre o le categorie gratuite, è obbligatoria ed è necessario pre-acquistare i biglietti. Le biglietterie sono chiuse. È possibile prenotarsi fino a un'ora prima della visita, purché sia rispettata la capienza consentita in ciascuna fascia oraria. Al momento non è possibile prenotare visite per gruppi o scolaresche", spiega il Comune di Milano.