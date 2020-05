Fase 2: Sala, 'turismo in Sardegna creato da milanesi, non ci trattino da untori'

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - "La salute è sicuramente fondamentale. Credo però che la ripartenza non sia solo una questione sanitaria ma anche economica e sociale. Non penso che la Sardegna possa vivere solo di turismo autoctono. Sono i milanesi che, almeno in parte, l’hanno inventata come meta turistica. Non dico che i sardi debbano esserci riconoscenti, ma trattarci da untori, no. Non è che ognuno si fa le sue regole". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista alla Stampa, dopo lo scontro con il presidente della Sardegna, Christian Solinas.

Sala spiega di aver detto, "da cittadino, che se qualcuno mi obbliga a fare il test per andare a casa sua io preferisco rinunciare. A Milano abbiamo sempre accolto tutti. E il turismo in certe regioni l’hanno costruito proprio i lombardi".