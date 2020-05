Sicilia: Musumeci, 'chiediamo ad Anas danni economici e di immagine'**

Proteste a Minneapolis per l'uccisione di George Floyd: un morto

Roma, 28 mag. (askanews) - Prosegue la rivolta a Minneapolis per la morte di George Floyd, il cittadino afroamericano morto durante un violento tentativo di arresto compiuto dalla polizia intorno alle 20 di lunedì scorso (ora locale). Le immagini in cui si vede un agente che lo immobilizza, schiacciandogli il collo a terra con il ginocchio per circa sette minuti hanno fatto il giro del mondo e ...