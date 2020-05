Fase 2: Bonomi, 'da ceto politico zero visione su futuro, mi preoccupa'

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - La Fase 2 è "un'opportunità da non sprecare" ma la classe politica per ora ha "zero visione". E' quanto sostiene il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, durante un evento di Fondazione Fiera.

"Io vedo la classe politica, non parlo di Governo, parlo di ceto politico molto concentrato sull'emergenza, giustamente, ma con zero visione e zero strategie su dove dobbiamo andare e questo mi preoccupa molto", afferma, ma "ci sono dei nodi che dobbiamo affrontare", e cita automotive, fisco, "che deve essere una leva di competitività", lavoro e acciaio. Ci sono "visioni diverse all'interno dello stesso partito, così diventa tutto complicato".

Ora "abbiamo delle grandi questioni che dobbiamo affrontare, slegati e scevri da ogni interesse di parte e dividendo elettorale: è una grande opportunità, forse l'ultima e - dice Bonomi - sarei deluso se questo Paese sprecasse questa opportunità".