Coronavirus: Cesa, 'ora utilizzare presto e bene fondi Ue'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Bene l’approvazione da parte della Commissione europea per il Recovery Fund, ora si trovi un punto di incontro per utilizzare al meglio questi fondi, dove c’è bisogno. Vietato indugiare ulteriormente, è giunto il momento di mettere in pratica la teoria, e di permettere al nostro bel Paese di mettere le basi per una giusta ripartenza, evitando così il baratro". Lo afferma il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa.