Scuola: Spadoni, 'Moles ha toccato il fondo'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "È successo al Senato: il senatore di Forza Italia Giuseppe Moles intervenendo davanti alla ministra Azzolina e parlando della scuola e di chi la gestisce, ha fatto un esplicito riferimento alla verginità femminile, a suo dire 'facile da perdere, difficile da mantenere, impossibile da recuperare'. Parole gravissime pronunciate nei confronti di una donna messa da poco sotto scorta per le intimidazioni ricevute; parole ancor più gravi perché a pronunciarle è stato un rappresentante del popolo nella casa della democrazia, il Parlamento. Altro che onorevole! Qui si è toccato il fondo!" Lo scrive su Facebook Maria Edera Spadoni, deputata M5S e vicepresidente della Camera.

"Sono davvero stanca e amareggiata -aggiunge- di vivere in un mondo in cui c'è che si permette di giudicare un ministro non per quello che fa o per le sue competenze, ma per il suo aspetto fisico e semplicemente perché donna. Mi auguro vivamente che in un Ufficio di Presidenza del Senato vengano adottati i giusti provvedimenti. Ancora una volta, Lucia, un abbraccio di cuore. Ti sono vicina".