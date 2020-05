Coronavirus: Conte, 'visione comune e cooperazione, nessuno sia lasciato indietro'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Dobbiamo rafforzare tutti i nostri strumenti di finanziamento, massimizzarne l'impatto e garantire che i nostri investimenti e le nostre politiche non lascino indietro nessuno. Ciò che ci unisce è più grande di ciò che ci tiene separati. Supereremo questa sfida attraverso la leadership globale, la cooperazione e la responsabilità reciproca". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'evento 'Financing for development in the era of Covid -19 and beyond' promosso dalle Nazioni Unite, Canada e Giamaica.