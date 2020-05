Fase 2: Gelmini, 'per no Irap Di Maio sostenga emendamento Fi a dl Rilancio'

Toninelli: “M5S con Conte o movimentista? Siamo un bene per il Paese, con noi no leggi ad personam”

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2020 Toninelli: “M5S con Conte o movimentista? M5S è un bene per il Paese, con noi non si fanno leggi ad personam” “M5S è un bene per il Paese, lo dico da cittadino. Mi taglio lo stipendio e faccio la stessa vita di prima. Con noi non si fanno leggi ad personam” queste le parole di Danilo Toninelli, senatore Movimento Cinque Stelle, in un’intervista esclusiva per ...